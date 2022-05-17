Çin'in Turistik Adası Hainan, 2021 Yılında 81 Milyondan Fazla Turist Çekti - Son Dakika
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Çin'in Turistik Adası Hainan, 2021 Yılında 81 Milyondan Fazla Turist Çekti

17.05.2022 20:58
Çin'in Turistik Adası Hainan, 2021 Yılında 81 Milyondan Fazla Turist Çekti

HAİKOU, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki tropik ada eyaleti Hainan'ın yerel yetkilileri Salı günü yaptığı açıklamada, 2021 yılında 81 milyondan fazla yerli ve yabancı turistin eyaleti ziyaret ettiğini ve bu rakamın 2019'daki ziyaretlerin yüzde 97,5'ine karşılık geldiğini söyledi.

HAİKOU, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki tropik ada eyaleti Hainan'ın yerel yetkilileri Salı günü yaptığı açıklamada, 2021 yılında 81 milyondan fazla yerli ve yabancı turistin eyaleti ziyaret ettiğini ve bu rakamın 2019'daki ziyaretlerin yüzde 97,5'ine karşılık geldiğini söyledi. Eyalet hükümeti, basın toplantısında Hainan'ın toplam turizm gelirinin 2019 yılına oranla yüzde 30,9 artarak 138,4 milyar yuana (yaklaşık 20,4 milyar ABD doları) ulaştığını bildirdi. Off-shore gümrüksüz alışverişin bu artışta büyük bir katkısı oldu.

Hainan'da 2019'dan 2021 yılına kadar gümrüksüz alışverişin toplam satışları 100 milyar yuanın üzerinde gerçekleşti. Eyalet hükümetine göre 2021 yılı sonu itibarıyla eyalet, 10 off-shore gümrüksüz alışveriş mağazası kurdu ve 1.400'ün üzerinde uluslararası tüketici markasının ürünlerini satışa sundu. Çin, Hainan'ı 2025 yılına kadar uluslararası bir turizm ve tüketim merkezi, 2035 yılına kadar ise küresel olarak etkili bir turizm ve tüketim cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Turistik Adası Hainan, 2021 Yılında 81 Milyondan Fazla Turist Çekti - Son Dakika
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