Çin'in uçak gemisi, Güney Çin Denizi'nde tatbikat gerçekleştirdi - Son Dakika

Çin'in Şandong uçak gemisi görev grubu, Güney Çin Denizi'nde tatbikat düzenledi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusundan yapılan açıklamada, Şandong uçak gemisinin Güney Çin Denizi'nde tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi.

Donanma Sözcüsü Gao Şiuçıng, tatbikatın meşru olduğunu ayrıca ulusal egemenliği ve güvenliği muhafaza etmenin yanı sıra bölgesel barış ve istikrarı korumanın bir parçası olduğunu belirtti.

Gao, "Diğer ülkelerin buna objektif ve akılcı şekilde bakacağını umuyoruz. Gelecekte Çin donanması planlandığı gibi benzer tatbikatlar yapmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.