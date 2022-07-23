Çin'in Ulusal Botanik Bahçesi'ndeki Ceset Çiçekleri Açtı - Son Dakika
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Çin'in Ulusal Botanik Bahçesi'ndeki Ceset Çiçekleri Açtı

23.07.2022 12:41
Çin'in Ulusal Botanik Bahçesi'ndeki Ceset Çiçekleri Açtı

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Botanik Bahçesi'nde iki ceset çiçeği açtı ve bu dünya genelinde yapay bitki yetiştirme kapsamındaki nesli tükenmekte olan türlerin ilk "grup çiçeklenmesi" oldu.

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Botanik Bahçesi'nde iki ceset çiçeği açtı ve bu dünya genelinde yapay bitki yetiştirme kapsamındaki nesli tükenmekte olan türlerin ilk "grup çiçeklenmesi" oldu.

Çin'in Ulusal Botanik Bahçesi'ndeki Ceset Çiçekleri Açtı

Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Botanik Bahçesi'nde çiçek açan bir ceset çiçeğinin içi görülüyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Çin'in Ulusal Botanik Bahçesi'ndeki Ceset Çiçekleri Açtı

Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Botanik Bahçesi'nde bir personel, açan bir ceset çiçeğini ölçüyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Çin'in Ulusal Botanik Bahçesi'ndeki Ceset Çiçekleri Açtı

Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Botanik Bahçesi'nde bir personel, açan bir ceset çiçeğinin sıcaklığını kontrol ediyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Ulusal Botanik Bahçesi'ndeki Ceset Çiçekleri Açtı - Son Dakika

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