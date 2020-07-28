Çin'in Ulusal Güvenlik Yasası'nın ardından AB'den Hong Kong'a destek paketi - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulamak için kabul ettiği Ulusal Güvenlik Yasası'nın ardından, Hong Kong'a destek olmak için bazı tedbirler içeren bir paket kabul ettiğini duyurdu.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, 13 Temmuz'da düzenlenen Dış İlişkiler Konseyindeki tartışmanın ardından Hong Kong'a ilişkin bir sonuç bildirgesi kabul edildiği bildirildi.

Bildirgede, AB'nin "Bir Ülke, İki Sistem" ilkesi çerçevesinde Hong Kong'un yüksek düzeyli özerkliğini desteklemeye devam ettiği belirtildi.

AB'nin Hong Kong halkıyla dayanışma içinde olduğunun altı çizilen bildirgede, "koordineli bir tedbir paketi" kabul edildiği açıklandı.

Bildirgede, tedbir paketi kapsamındaki alanlar şu şekilde sıralandı:

"Göç, iltica ve vize politikası, hassas ekipman ve teknoloji ihracatı, Hong Konglu üniversitelerle akademik değişim programı ve öğrencilere burs imkanı, sivil topluma destek, Hong Kong'la suçluların iadesi anlaşması ve diğer alanlardaki anlaşmalar."

AB'nin Ulusal Güvenlik Yasası'nın uygulamasını yakından takip edeceğine dikkatin çekildiği açıklamada, tedbir paketinin de gözden geçirileceği kaydedildi.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından Hong Kong'un "vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.