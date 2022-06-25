Çin'in Uluslararası Yatırımları Mart Sonunda 9,2383 Trilyon ABD Doları Oldu - Son Dakika
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Çin'in Uluslararası Yatırımları Mart Sonunda 9,2383 Trilyon ABD Doları Oldu

25.06.2022 15:44
Çin'in Uluslararası Yatırımları Mart Sonunda 9,2383 Trilyon ABD Doları Oldu

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Kambiyo İdaresi tarafından Cuma günü yayınlanan ülkenin finansal durumuna ilişkin rakamlara göre, Çin'in dış finansal varlıkları Mart ayı sonunda toplam 9,2383 trilyon ABD doları oldu.

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Kambiyo İdaresi tarafından Cuma günü yayınlanan ülkenin finansal durumuna ilişkin rakamlara göre, Çin'in dış finansal varlıkları Mart ayı sonunda toplam 9,2383 trilyon ABD doları oldu. Ülkenin dış finansal yükümlülükleri 7,2943 trilyon dolara ulaştı, net dış varlıkları ise toplam 1,944 trilyon dolar oldu.

Dış finansal varlıklar içinde doğrudan yatırım varlıkları 2,578 trilyon dolar, portföy yatırım varlıkları 967,3 milyar dolar, finansal türev varlıklar 20,3 milyar dolar, diğer yatırım varlıkları 2,2994 trilyon dolar ve rezerv varlıkları 3,3732 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Dış yükümlülüklerde ise doğrudan yatırım yükümlülükleri 3,7205 trilyon dolar, portföy yatırım yükümlülükleri 2,0198 trilyon dolar, finansal türev yükümlülükleri 16,8 milyar dolar ve diğer yatırım yükümlülükleri 1,5372 trilyon dolar oldu.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Uluslararası Yatırımları Mart Sonunda 9,2383 Trilyon ABD Doları Oldu - Son Dakika
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