Çin'in Unesco Dünya Mirası Listesinde Olan Huangshan Dağı'nda Turizm Canlanıyor - Son Dakika
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Çin'in Unesco Dünya Mirası Listesinde Olan Huangshan Dağı'nda Turizm Canlanıyor

26.07.2022 15:27
Çin'in Unesco Dünya Mirası Listesinde Olan Huangshan Dağı'nda Turizm Canlanıyor

HEFEİ, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletindeki UNESCO dünya mirası alanı olan Huangshan Dağı'na giden turist sayısı, Kovid-19 canlanmalarının etkili bir şekilde kontrol altına alınması sayesinde arttı.

HEFEİ, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletindeki UNESCO dünya mirası alanı olan Huangshan Dağı'na giden turist sayısı, Kovid-19 canlanmalarının etkili bir şekilde kontrol altına alınması sayesinde arttı. Görkemli manzarasının güzelliği, tuhaf kayaları, bulutlarla kaplı zirveleri ve yaşlı çam ağaçlarıyla ünlü doğal manzarayı görmeye gelen turist sayısı 23 Temmuz'da 12.200'ü geçti. Görülmeye değer bir manzaraya sahip bölgenin yönetimine göre, toplam turist sayısı bu ay şu ana kadar 150.000'i aştı. Haziran ayı sonlarında Kovid-19'un yeniden canlandığını bildiren Anhui, virüsün yayılmasını önlemek için hızlı önlemler almak durumunda kaldı. Bu sayede salgın durumu kademeli olarak hafifledi ve eyalette Pazartesi günü yeni bir enfeksiyon bildirilmedi. Yerel yetkililer, turizm sektörünü canlandırmak için bu yılki üniversite giriş sınavına ya da lise giriş sınavına giren öğrencilere ücretsiz bilet verilmesi ve yoğun bir turizm sezonu olan 9 Haziran ile 31 Ağustos arasında bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim yapılması gibi bir dizi teşvik önlemleri aldı. Huangshan'ı ilk kez ziyaret eden Pan Yiran, "Buranın doğal güzelliği beni büyüledi. Özellikle kayalık zirvelerin tadını çıkardım. Zirvede hava oldukça serin" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Unesco Dünya Mirası Listesinde Olan Huangshan Dağı'nda Turizm Canlanıyor - Son Dakika

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