Son Dakika Haberleri: Çin'in Urumçi'de barışçıl gösterilere kanlı müdahalesinin 10. yıldönümü
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Çin'in Urumçi'de barışçıl gösterilere kanlı müdahalesinin 10. yıldönümü

25 dakika önce

Çin'in Urumçi'de barışçıl gösterilere yaptığı kanlı müdahalenin 10. yıldönümü

Çin'in Urumçi'de barışçıl gösterilere kanlı müdahalesinin 10. yıldönümü, System.String[]
Bugün 5 Temmuz 2019.

Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de 2009 yılında Çin güvenlik güçleri ve silahlı paramilisler tarafından barışçıl gösterilere yapılan kanlı müdahalenin 10'uncu yıl dönümü.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:22 
Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Dünya
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