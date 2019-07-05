Çin'in Urumçi'de barışçıl gösterilere kanlı müdahalesinin 10. yıldönümü
25 dakika önce
Çin'in Urumçi'de barışçıl gösterilere yaptığı kanlı müdahalenin 10. yıldönümü
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:22
Bugün 5 Temmuz 2019. Doğu Türkistan
'ın başkenti Urumçi'de 2009 yılında Çin güvenlik güçleri ve silahlı paramilisler tarafından barışçıl gösterilere yapılan kanlı müdahalenin 10'uncu yıl dönümü.
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