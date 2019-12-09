Çin'in Uygur belgelerini sızdıran kadın: Ölüm tehditleri alıyorum

Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da inşa ettiği ve yüz binlerce Uygur Türkünü tuttuğu toplama kampları ile ilgili dünya basınında yer alan 24 sayfalık gizli belgeleri sızdıran Uygur kadın, ölüm tehditleri aldığını duyurdu.



Hollanda'da yaşayan ve bu ülke vatandaşı olan Asiye Abdulaheb, kendisinin ve ailesinin güvenliğinden endişe etmeye başladığını ifade etti.