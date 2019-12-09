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Çin'in Uygur belgelerini sızdıran kadın: Ölüm tehditleri alıyorum
7 saat önce
Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da inşa ettiği ve yüz binlerce Uygur Türkünü tuttuğu toplama kamplarının içinde yaşananlarla ilgili dünya basınında yer alan 24 sayfalık gizli belgeleri sızdıran Uygur kadın, ölüm tehditleri aldığını duyurdu. Uygur asıllı kadın, Hollandalı yetkililerden yardım istedi
Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da inşa ettiği ve yüz binlerce Uygur Türkünü tuttuğu toplama kampları ile ilgili dünya basınında yer alan 24 sayfalık gizli belgeleri sızdıran Uygur kadın, ölüm tehditleri aldığını duyurdu.
Hollanda'da yaşayan ve bu ülke vatandaşı olan Asiye Abdulaheb, kendisinin ve ailesinin güvenliğinden endişe etmeye başladığını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:14
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