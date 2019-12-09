Son Dakika Haberleri: Çin'in Uygur belgelerini sızdıran kadın: Ölüm tehditleri alıyorum
Son Dakika Dünya Çin'in Uygur belgelerini sızdıran kadın: Ölüm tehditleri alıyorum - Son Dakika Dünya

Çin'in Uygur belgelerini sızdıran kadın: Ölüm tehditleri alıyorum

7 saat önce

Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da inşa ettiği ve yüz binlerce Uygur Türkünü tuttuğu toplama kamplarının içinde yaşananlarla ilgili dünya basınında yer alan 24 sayfalık gizli belgeleri sızdıran Uygur kadın, ölüm tehditleri aldığını duyurdu. Uygur asıllı kadın, Hollandalı yetkililerden yardım istedi

Çin'in Uygur belgelerini sızdıran kadın: Ölüm tehditleri alıyorum, System.String[]

Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da inşa ettiği ve yüz binlerce Uygur Türkünü tuttuğu toplama kampları ile ilgili dünya basınında yer alan 24 sayfalık gizli belgeleri sızdıran Uygur kadın, ölüm tehditleri aldığını duyurdu.


Hollanda'da yaşayan ve bu ülke vatandaşı olan Asiye Abdulaheb, kendisinin ve ailesinin güvenliğinden endişe etmeye başladığını ifade etti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:14 
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