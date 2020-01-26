Çin'in Uygur diasporasını eritme taktiği; elçilik pasaportları yenilemiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'in Uygur diasporasını eritme taktiği; elçilik pasaportları yenilemiyor - Son Dakika Dünya

Çin'in Uygur diasporasını eritme taktiği; elçilik pasaportları yenilemiyor

6 saat önce

Suudi Arabistan'daki Çin elçilikleri, yaklaşık 2 yıl önce Müslüman Uygurlar için pasaport yenilemeyi bıraktı. Bunun, Uygur diasporasını ülkeye dönmeye zorlamak için birçok ülkede uygulanan bir yöntem olduğu düşünülüyor.

Çin'in Uygur diasporasını eritme taktiği; elçilik pasaportları yenilemiyor, System.String[]

Suudi Arabistan'da yaşayan Uygurlar, pasaportlarının yenilenmemesi nedeniyle Çin'e geri gönderilme korkusu yaşıyor.


Suudi Arabistan'daki Çin elçilikleri, yaklaşık 2 yıl önce Müslüman Uygurlar için pasaport yenilemeyi bıraktı. Bunun, Uygur diasporasını ülkeye dönmeye zorlamak için birçok ülkede uygulanan bir yöntem olduğu düşünülüyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 07:28 
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