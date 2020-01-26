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Çin'in Uygur diasporasını eritme taktiği; elçilik pasaportları yenilemiyor
6 saat önce
Suudi Arabistan'daki Çin elçilikleri, yaklaşık 2 yıl önce Müslüman Uygurlar için pasaport yenilemeyi bıraktı. Bunun, Uygur diasporasını ülkeye dönmeye zorlamak için birçok ülkede uygulanan bir yöntem olduğu düşünülüyor.
Suudi Arabistan'da yaşayan Uygurlar, pasaportlarının yenilenmemesi nedeniyle Çin'e geri gönderilme korkusu yaşıyor.
Suudi Arabistan'daki Çin elçilikleri, yaklaşık 2 yıl önce Müslüman Uygurlar için pasaport yenilemeyi bıraktı. Bunun, Uygur diasporasını ülkeye dönmeye zorlamak için birçok ülkede uygulanan bir yöntem olduğu düşünülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 07:28
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