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Çin'in Uygur Müslümanlarını fişleme dosyası: Kampların sebebi din ve aile bağlarından koparma
7 saat önce
Çin hükümetinin bu kişileri nasıl fişlediğini gösteren yeni belgeler ortaya çıktı. Amerikan AP ajansının ulaştığı belgelere göre, yüz binlerce insanın gözaltı kamplarına alınmalarının sebebi dinleri ve aile bağları.
Çin'in "eğitim" adı altında en az 1 milyon Uygur Türkünü ve Sincanlı Müslümanı kamplarda hangi amaçla gözaltında tuttuğuna ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı.
AP ajansının ulaştığı belgelere göre, yüz binlerce insanın gözaltı kamplarına alınmalarının sebebi dinleri ve aile bağları. Fişleme dosyalarında kişiler "güvenilir" veya "güvenilmez" diye kodlanırken aile mensuplarından komşularına kadar bir çok detaylı bilgi de yer alıyor. Çin hükümeti ise ortaya çıkan belgelerin üzerinde yorum yapmaya değecek şeyler olmadığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:04
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