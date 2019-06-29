Çin'in Uygur politikalarına Japonya'da protesto
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Uygurlar, Tibetliler, Tayvanlı, Hong Konglu ve Çinli muhalifler, G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Japonya'nın Osaka kentinde Pekin karşıtı protesto gösterisi düzenledi. Japonların da destek verdiği protesto yürüyüşünde Çin'in insan hakları ihlalleri protesto edildi
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:23
Uygurlar, Tibetliler ve bazı Çinli muhalifler, G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Japonya
'nın Osaka kentinde Pekin
yönetimini protesto etti.
Japonların da büyük ölçüde destek verdiği protesto yürüyüşünde Doğu Türkistan
ve Tibet bayrakları taşıyan eylemciler, dünya liderlerinden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
'e baskı yapmasını istedi.
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