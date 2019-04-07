Çin'in Uygur Türklerine Zulmü Protesto Edildi

Çin'in Doğu Türkistan bölgesinde Uygur Türklerine uyguladığı baskı ve eğitim kampı adı altındaki toplama kampları Hollywood'da protesto edildi.

Çin'in Doğu Türkistan bölgesinde Uygur Türklerine uyguladığı baskı ve eğitim kampı adı altındaki toplama kampları Hollywood'da protesto edildi.



"ÇİN YALAN SÖYLÜYOR VE İNSANLAR ÖLÜYOR" SLOGANLARI ATILDI



Çin'in Uygur Türklerine zulmü, ABD'liler ve ABD'de yaşayan Türkler tarafından protesto edildi. Hollywood İlk Ulusal Binası'nın önünde toplanan yüzlerce kişi, Çin karşıtı sloganlar attı. Hollywood'un simgelerinden biri ve isim hakları Çinli bir firmaya ait olan Chinese Theater (Çin Tiyatrosu) önüne yürüyen protestocular, ellerinde "Çin kültür soykırımını durdur", "Uygurları Kurtarın, Çin'i Durdurun", "Hristiyan'ım ve Uygurları destekliyorum" yazılı pankartlar taşıdı. Yürüyüş sırasında "Çin yalan söylüyor ve insanlar ölüyor", "Utan Çin utan" ve "Çin Uygurları serbest bırak" sloganları atan protestocular, çevredeki halktan da destek gördü. Ailesi ile birlikte protesto gösterisine katılan Alper Atar, "Doğu Türkistanlı arkadaşlarımızı desteklemek için buradayız. Amacımız Çin hükümetinin Doğu Türkistan'da uyguladığı zulmü buradaki Amerikalılara duyurmak" diyerek olaylardan ne kadar çok insanın haberi olursa Çin hükümetine yönelik baskıların da o oranda artacağını ifade etti.



Protestoya katılan Faith Toplum Kilisesi Rahibi Steve Jackson ise, "Çin'de hiç bulunmadım ve ben bir Türk değilim. Ama burada Uygurların bu konuda dikkat çekme çabalarını desteklemek için bulunuyorum. Uygurlar, nazik ve barışçıl insanlar. Terörist değiller" diyerek kendi inancında da tanrının insanı eşit yarattığını vurguladı. Çin Tiyatrosu önünde açıklama yapan Amerikan İslami İlişkiler Konseyi, Politika ve Savunma Müdürü Fayaz Nawabi, birkaç gün önce tüm eyaletlerden temsilcilerin başkent Washington'a giderek bu konuda temaslarda bulunduğunu ifade etti. "2 milyon kişi şu an kamplarda. Zorla Çin doktrinleri öğretiliyor ve domuz yediriliyor. Senatoda Senatör Marco Rubio'nun önerdiği kanun tasarısı 178'i geçirmek için çalışıyoruz" diyen Nawabi, bu tasarının geçmesi halinde Çin'e yaptırım uygulanacağını anlattı. Konuşmaların ardından bir süre daha slogan atan grup olaysız şekilde dağıldı.



(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan, Sinyali Vermişti! Belediyelere Başkanlık Sistemi Ayarı Geliyor

Ankara Üniversitesi'nde Görevli Profesör Cinsel İstismar Suçlamasıyla Tutuklandı

Anne İnek, Ölen Yavrusunun Peşinden Kilometrelerce Yürüdü

Ahmet Türk'ü Kızdıran Olay: Bu Ne Telaş, Bu Ne Aymazlık