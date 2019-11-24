Son Dakika Haberleri: Çin'in Uygur Türklerini tuttuğu kamplara ilişkin yeni gizli belgeler: Kültürel soykırımın kanıtı
Son Dakika Dünya Çin'in Uygur Türklerini tuttuğu kamplara ilişkin yeni gizli belgeler: Kültürel soykırımın kanıtı - Son Dakika Dünya

Çin'in Uygur Türklerini tuttuğu kamplara ilişkin yeni gizli belgeler: Kültürel soykırımın kanıtı

6 saat önce

Çin'de Müslüman Uygur Türklerinin tutulduğu toplama kamplarının nasıl ve ne amaçla kullanıldığını gösteren gizli belgeler ortaya çıktı. Sızan belgelerde asıl amacın 'ideolojik dönüşüm' olduğu belirtilirken, firarlara karşı dikkatli olunması için vurgu yapılıyor.

Çin'in Uygur Türklerini tuttuğu kamplara ilişkin yeni gizli belgeler: Kültürel soykırımın kanıtı, System.String[]

Çin'de Müslüman Uygur Türklerinin tutulduğu toplama kamplarının nasıl ve ne amaçla kullanıldığını gösteren gizli belgeler ortaya çıktı. Sızan belgelerde asıl amacın 'ideolojik dönüşüm' olduğu belirtilirken, firarlara karşı dikkatli olunması için vurgu yapılıyor.


2007 tarihli belgede, "Firarların önlenmesi, gözetleme kuleleri, rutin kontrol, kapıların iki kez kilitlenmesi zorunluluğu" kaydediliyor. Ayrıca 'yurtların ve sınıfların' kör nokta olmayacak şekilde güvenlik kameralarıyla izlenmesi gerekliliği vurgulanıyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD destekli ordunun baskısıyla istifa eden Morales, seçimlerde aday olamayacak
Trump'ın küçümsediği Bloomberg, başkanlık seçimleri için aday adaylığını açıkladı Demokratik Kongo'da yerleşim merkezine yolcu uçağı düştü: 29 ölü Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 05:02:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'in Uygur Türklerini tuttuğu kamplara ilişkin yeni gizli belgeler: Kültürel soykırımın kanıtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]