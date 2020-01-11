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Çin'in Uygurlara yönelik insan hakkı ihlalleri İsveç'te protesto edildi
6 saat önce
Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de Çin Büyükelçiliği önünde protesto edildi.
Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri İsveç'in başkenti Stockholm'de Çin Büyükelçiliği önünde protesto edildi.
İsveç'te sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen gösteriye yaklaşık 200 kişi katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:37
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