Çin'in Uygurlara yönelik insan hakkı ihlalleri İsveç'te protesto edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'in Uygurlara yönelik insan hakkı ihlalleri İsveç'te protesto edildi - Son Dakika Dünya

Çin'in Uygurlara yönelik insan hakkı ihlalleri İsveç'te protesto edildi

6 saat önce

Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de Çin Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Çin'in Uygurlara yönelik insan hakkı ihlalleri İsveç'te protesto edildi, System.String[]

Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri İsveç'in başkenti Stockholm'de Çin Büyükelçiliği önünde protesto edildi.


İsveç'te sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen gösteriye yaklaşık 200 kişi katıldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, İsveç, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:37 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran, Yunanistan'a Kasım Süleymani açıklamaları nedeniyle protesto notası verdi
İran'da hükümet karşıtı gösteriler büyüyor! İngiltere'nin İran Büyükelçisi gözaltına alındı Putin, "Erdoğan'la konuştuk" diyerek açıkladı: Libya'da İdlib'den gelen paralı askerler var İran'ın füzeyle vurduğu uçakla ilgili eski Korgeneral Orhan Köse'den olay sözler: O uçakta ölmesi istenen birileri mi vardı?

Son Dakika Haberleri
00:25 İşine gitmek için bindiği servis otobüsünde şoförün cinsel istismarına direnen genç kadın boğularak öldürüldü - Son Dakika Haber
00:19 Evden çıktığınızda köpeğinizin aklından geçen düşünceler yürek burkan cinsten… - Son Dakika Haber
00:18 11 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika Haber
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika Haber
00:11 2 katlı ev yangında kül oldu - Son Dakika Haber
00:08 İran'da hükümet karşıtı gösteriler büyüyor! İngiltere'nin İran Büyükelçisi gözaltına alındı - Son Dakika Haber
22:56 CHP'li belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı! 6 el ateş edip, kayıplara karıştılar - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 00:30:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'in Uygurlara yönelik insan hakkı ihlalleri İsveç'te protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]