Çin'in Uygurlara yönelik insan hakkı ihlalleri İsveç'te protesto edildi

İsveç'te sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen gösteriye yaklaşık 200 kişi katıldı.

Çin'in Doğu Türkistan 'da Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri İsveç 'in başkenti Stockholm 'de Çin Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

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