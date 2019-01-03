Çin'in Uzay Aracı Ay'ın Karanlık Yüzünde

Çin, Chang'e-4 uzay aracının bu sabah Ay'ın karanlık yüzüne indiğini duyurdu.

Çin, Chang'e-4 uzay aracının bu sabah Ay'ın karanlık yüzüne indiğini duyurdu.



Çin, Ay'ın karanlık yüzüne uzay aracı gönderen ilk ülke oldu. Chang'e-4'ün Türkiye saat ile 05.26'da gerçekleştirdiği iniş, Ay keşif çalışmalarında bir dönüm noktasını teşkil ediyor. Çin'in uzay aracı, Ay'ın güney kutbuna iniş yaparak yeryüzüne fotoğraf gönderdi. Chang'e-4, Long March 3B (Uzun Yürüyüş) tipi taşıyıcı roketle 8 Aralık günü fırlatılmıştı. Araç, 4 gün sonra öngörülen yörüngesine oturmuştu. Uzay aracının, iniş yaptığı bölgenin jeolojik özelliklerine dair bulgular toplaması planlanıyor.



İLK KEŞİF MİSYONU



Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamada, Chang'e-4'ün düşük frekanslı radyo dalgalarını kullanarak astronomik gözlemlerde bulunma, toprak ve yeryüzü şekillerini araştırma, mineral özelliklerini ve Ay yüzeyinin yapısını inceleme gibi bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek suretiyle Ay'ın uzak yüzünün ortamına dair kavrayışı artırmasının beklendiği ifade edildi. Chang'e-4 misyonu, Ay'ın yeryüzünden görünmeyen karanlık kısmına yapılan ilk keşif misyonu olarak kayıtlara geçti. Daha önce yapılan tüm inişler, doğrudan telsiz iletişimi kolayca kurulup sürdürülebildiği için Ay'ın yakın yüzüne gerçekleştirilmişti. Chang'e-4 misyonu, Çin'in Ay Keşif Programı'nın ikinci ayağının tamamlanması anlamına da geliyor.



(İHA)

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