Çin'in uzay araçlarına ilişkin NASA ile görüştüğü iddiası
01.04.2021 15:24
NASA Yöneticisi Steve Jurczyk, 23 Mart'ta çevrim içi ortamda yaptığı toplantıda, Çin uzay araçlarına ilişkin görüşmeler yapıldığını ve en son Çinli yetkililer ile Tienvın-1'in çarpışma riskini analiz edebilmeleri için yörünge verilerinin paylaşıldığını söylemişti. Çin, NASA ile uzay araçlarının uçuş güvenliği üzerine fikir alışverişi yapıldığını doğrulandı.
NASA Yöneticisi Steve Jurczyk, Çinli yetkililerle uzay araçlarına ilişkin görüşmeler yapıldığını açıklamıştı. 23 Mart'ta çevrim içi ortamda gerçekleştirilen görüşmede, Tienvın-1'in çarpışma riskini analiz edebilmeleri için yörünge verilerinin Çinli yetkililerle paylaşıldığı söylenmişti.
BİR İSTİSNA YAŞANDI
Jurczyk, ABD yasalarınca, NASA ile Çin arasındaki neredeyse tüm temasların teknoloji hırsızlığı gibi güvenlik endişeleri gerekçesiyle yasaklandığını ancak bazı istisnai durumların olabileceğini belirtmişti.
ÇİN, NASA'NIN İDDİASINI DOĞRULADI
NASA tarafından yapılan açıklamanın ardından Çin, Mars'a gönderilen Tienvın-1 uzay aracının uçuş güvenliği için ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile görüşmeler yaptığını bildirdi. Çin Ulusal Uzay İdaresinden (CNSA) yapılan açıklamada, NASA ile uzay araçlarının uçuş güvenliği üzerine fikir alışverişi yapıldığı doğrulandı.
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