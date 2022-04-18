Çin'in Uzay İstasyonunun Çekirdek Modülü Beklenen Hedefine Ulaştı - Son Dakika
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Çin'in Uzay İstasyonunun Çekirdek Modülü Beklenen Hedefine Ulaştı

18.04.2022 16:43
Çin'in Uzay İstasyonunun Çekirdek Modülü Beklenen Hedefine Ulaştı

Çin'in uzay istasyonunun çekirdek modülü olan Tianhe, kilit teknolojilerin doğrulanmasını tamamladı ve beklenen hedefine ulaştı.

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Uzay Teknolojisi Akademisi'ndeki Çin İnsanlı Uzay Programı'nın uzay istasyonu sistemi baş tasarımcısı olan Yang Hong, söz konu su açıklamayı Pazar günü Beijing'de düzenlenen bir basın toplantısında yaptı. Yang, çekirdek modülün yaklaşık bir yıldır yörüngede olduğunu ve iki insanlı uzay aracı ve iki kargo uzay gemisiyle buluşma ve kenetlenmenin yanı sıra Shenzhou-12 mürettebatının üç aylık ve Shenzhou-13 mürettebatının altı aylık kalışları gibi tüm görevlerin sorunsuz ve plana göre yürütüldüğünü söyledi. Geçen yıl boyunca araç dışı faaliyetler, robotik kolla kargo uzay araçlarının transpozisyonu ve manuel olarak uzaktan yürütülen operasyonları içeren görevler de gerçekleştirildi.

Fiziksel ve kimyasal geri dönüşüm ve yaşam desteği, büyük karmaşık kontrol ve ayrıca büyük esnek güneş hücresi kanatları ve sürüş ile ilgili kilit teknolojiler doğrulandı. Yang, değerlendirme sonuçlarına göre Tianhe'nin mevcut işlevlerinin, tasarımlarından daha iyi performans sergilediğini dile getirdi. Yang, Tianhe'nin geri dönüşüm ve yaşam destek sisteminin, astronotların yörüngedeki metabolizma ihtiyaçları için iyi bir ortam sağladığını ifade etti. Astronotların çıkardığı nem yoğunlaştırılarak suya dönüştürülürken idrar, geri dönüştürülüp işlemden geçirilerek içme suyu ve elektrolit oksijen haline getiriliyor.

Tianhe'nin su geri dönüşüm verimliliği de yüzde 95'in üzerinde bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde kargo uzay aracının taşınması gereken içme suyu ve oksijen miktarı büyük oranda azaltıldı. Büyük ölçekli esnek güneş hücresi kanatları, çekirdek modül ve kompleksi için enerji sağladı. Değerlendirme, güneş hücresi kanatlarının, yaklaşık 10 kilovatlık bir elektrik üretim kapasitesine ulaşarak tasarım beklentilerinin ötesine geçtiğini ortaya koydu. Shenzhou-12 ve Shenzhou-13 mürettebatları tarafından gerçekleştirilen dört araç dışı faaliyetin, kabin dışındaki elektronik cihazlar, makineler, boru hatları ve diğer tipik ekipmanın işletim, kurulum ve bakımını kapsadığını belirten Yang uzay istasyonunun tamamlanmasından sonra uzun dönemli kullanım dönemlerinde araç dışı tesislerin kurulum ve bakımına yönelik astronotlar için sağlam bir temel oluşturduğunu söyledi. Robotik kol, tüm kilit teknoloji doğrulama sürecinde önemli bir rol oynadı ve mükemmel bir performans sergiledi. Kolun ortak hareket kabiliyeti ve son konumlanma doğruluğu, tasarım beklentilerini aştı. Yang, kolun sağlamlığının, büyük yükleri kaldırma ve aktarma yeteneğini ortaya koyduğunu söyledi.

Çin'in Uzay İstasyonunun Çekirdek Modülü Beklenen Hedefine Ulaştı

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Çin Halk Cumhuriyeti, geri dönüşüm, Tragger, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in Uzay İstasyonunun Çekirdek Modülü Beklenen Hedefine Ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Uzay İstasyonunun Çekirdek Modülü Beklenen Hedefine Ulaştı - Son Dakika
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