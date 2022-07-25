Çin'in Uzay İzleme Gemisi Yuanwang-3 Görevden Geri Döndü

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in uzay izleme gemisi Yuanwang-3, denizdeki üç izleme görevini tamamlamasının ardından Pazartesi günü bağlı olduğu limana geri döndü. Gemi, 60 günlük yolculuğu sırasında 16.000 deniz milinden fazla yol aldı ve aralarında Shenzhou-14 insanlı uzay aracının fırlatılmasının takibi ile gözlemlenmesini de içeren görevlerini tamamladı. Bu, geminin 100. göreviydi. Gemi, limana demir atmasının ardından gelecekteki görevlere hazırlanması için bakıma alınacak. 18 Mayıs 1995'te hizmete giren Yuanwang-3, ikinci nesil Çin uzay izleme gemilerinden. Gemi, Shenzhou uzay aracı, Chang'e Ay keşif aracı ve BeiDou uyduları dahil olmak üzere 90'dan fazla deniz takip ve izleme görevinde yer aldı.