Çin'in Uzay İzleme Gemisi Sri Lanka'nın Hambantota Limanı'na Yanaştı - Son Dakika
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Çin'in Uzay İzleme Gemisi Sri Lanka'nın Hambantota Limanı'na Yanaştı

24.08.2022 20:31
Çin'in Uzay İzleme Gemisi Sri Lanka'nın Hambantota Limanı'na Yanaştı

Çin'in uzay izleme gemisi Yuanwang-5, ikmal amacıyla Sri Lanka'nın Hambantota Uluslararası Limanı'na (HIP) demirledi.

Çin'in uzay izleme gemisi Yuanwang-5, ikmal amacıyla Sri Lanka'nın Hambantota Uluslararası Limanı'na (HIP) demirledi.

Çin'in Sri Lanka Büyükelçisi Qi Zhenhong, Sri Lanka'nın hükümet yetkilileri ve Çinli işletmelerin temsilcileri Salı günü gemiyi iskelede karşıladı.

Qi karşılama töreninde Hambantota Limanı'nın Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında Çin ile Sri Lanka arasında önemli bir işbirliği projesi olduğunu söyledi. Büyükelçi, Yuanwang-5'in 30 günden fazla süren yolculuğun ardından bu ziyaretinin Çin ile Sri Lanka arasındaki geleneksel dostluğun köklü ve ebedi olduğunu gösterdiğini belirtti.

Sri Lanka Cumhurbaşkanının Temsilcisi Sarath Weerasekera, Sri Lanka ve Çin arasındaki ilişkinin uzun bir geçmişi olduğunu, Yuanwang-5'in Sri Lanka'ya gelişinin iki ülke arasındaki geleneksel dostluk ilişkilerini pekiştirmeye ve güçlendirmeye yardımcı olacağına inandığını ifade etti.

Hambantota Uluslararası Liman Grubu CEO'su ve Çin Tüccarlar Grubu'nun Sri Lanka'daki baş temsilcisi Liu Enhuai, karşılama konuşmasında, uluslararası bir geçiş limanı olarak Hambantota Limanı'nın her zaman tüm ülkelerin gemilerini memnuniyetle karşıladığını ve profesyonel hizmet sunmayı sürdüreceğini söyledi.

Yuanwang-5'in kaptanı Zhang Hongwang, Yuanwang-5'in Çin uzay istasyonunun laboratuvar modülü olan Wentian için uzun vadeli kontrol görevi ile bir deniz izleme görevinde olduğunu belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kolombo'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Uzay İzleme Gemisi Sri Lanka'nın Hambantota Limanı'na Yanaştı - Son Dakika

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