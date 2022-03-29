Çin'in Uzun Yürüyüş-6a Taşıyıcı Roketi İlk Uçuşunu Yaptı - Son Dakika
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Çin'in Uzun Yürüyüş-6a Taşıyıcı Roketi İlk Uçuşunu Yaptı

29.03.2022 20:22
Çin'in Uzun Yürüyüş-6a Taşıyıcı Roketi İlk Uçuşunu Yaptı

TAİYUAN, 29 Mart (Xinhua) -Roket, Çin'in Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 17.50'de (TSİ 12.50) fırlatıldı. Modifiye edilmiş roket, Çin'in katı yakıtlı roketle donatılmış ilk taşıma roketi olma özelliği taşıyor. Toksik ve kirletici olmayan itici gazlar kullanan roket, güneş eşzamanlı yörüngeye uydular gönderebiliyor. Roket tarafından taşınan iki uydudan biri, bilimsel test ve araştırma, […]

TAİYUAN, 29 Mart (Xinhua) -Roket, Çin'in Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 17.50'de (TSİ 12.50) fırlatıldı. Modifiye edilmiş roket, Çin'in katı yakıtlı roketle donatılmış ilk taşıma roketi olma özelliği taşıyor. Toksik ve kirletici olmayan itici gazlar kullanan roket, güneş eşzamanlı yörüngeye uydular gönderebiliyor. Roket tarafından taşınan iki uydudan biri, bilimsel test ve araştırma, arazi ve kaynak araştırmaları ve diğer görevleri yerine getirecek. Diğeri ise uzay ortamı algılama teknolojisi testinin doğrulanmasını sağlayacak. Bu, Uzun Yürüyüş roket serisinin 412'nci göreviydi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Shanxi, Roket, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in Uzun Yürüyüş-6a Taşıyıcı Roketi İlk Uçuşunu Yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Uzun Yürüyüş-6a Taşıyıcı Roketi İlk Uçuşunu Yaptı - Son Dakika
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