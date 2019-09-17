Son Dakika Haberleri: Çin'in veto tehdidini aşan BM, Afganistan'daki UNAMA misyonuna devam edecek
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Çin'in veto tehdidini aşan BM, Afganistan'daki UNAMA misyonuna devam edecek

14 dakika önce

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, BM Afganistan'a Yardım Misyonu'nun (UNAMA) görev süresinin uzatılmasını oy biriliği ile kabul etti

Çin'in veto tehdidini aşan BM, Afganistan'daki UNAMA misyonuna devam edecek, System.String[]

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) veto yetkisine sahip üye ülkeler, ABD ve Çin arasında anlaşmazlığa neden olan Birleşmiş Milletler Afganistan'a Yardım Misyonu'nun (UNAMA) görev süresini, Çin'in "Kuşak ve Yol Girişimi" projesine atfedilen bölüm karardan çıkarıldıktan sonra bir yıl daha uzattı.


Afganistan'da 2002 yılından beri faaliyetlerini sürdüren UNAMA'nın görevi süresi bugün sona eriyordu.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Afganistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:15 
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