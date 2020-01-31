Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek uçak (1) - Son Dakika

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Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek uçak (1)
6 saat önce
Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek uçak Ambulans uçağın içinden detaylar Sağlık personelinin hazırlıkları Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek, ambulansa dönüştürülen askeri kargo uçağının...
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:50 Kaynak: AA
Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek uçak
Ambulans uçağın içinden detaylar
Sağlık personelinin hazırlıkları Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek, ambulansa dönüştürülen askeri kargo uçağının içinden son görüntüler
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