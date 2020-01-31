Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek uçak (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek uçak (1) - Son Dakika

Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek uçak (1)

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek uçak Ambulans uçağın içinden detaylar Sağlık personelinin hazırlıkları Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek, ambulansa dönüştürülen askeri kargo uçağının...

Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek uçak

Ambulans uçağın içinden detaylar

Sağlık personelinin hazırlıkları Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek, ambulansa dönüştürülen askeri kargo uçağının içinden son görüntüler

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Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek uçak (1)

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:50 Kaynak: AA
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