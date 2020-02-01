Son Dakika › Güncel › Çin'in Vuhan kentinden 42 kişinin Türkiye'ye getirilmesi - Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar - Son Dakika
Çin'in Vuhan kentinden 42 kişinin Türkiye'ye getirilmesi - Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs salgını Çin'in Vuhan kentinden 42 kişinin Türkiye'ye getirilmesi Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar ANKARA - Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen vatandaşları taşıyan uçağın iniş yapacağı Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:10 Kaynak: AA
Yeni tip koronavirüs salgını
Çin'in Vuhan kentinden 42 kişinin Türkiye'ye getirilmesi
Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar ANKARA - Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen vatandaşları taşıyan uçağın iniş yapacağı Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar...
Son Dakika Tahliye edilenler için 14 günlük karantina süreci başladı Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 42 kişi ambulanslarla Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne... Koronavirüs hızla yayılıyor! Çin, virüsün önünü kesmek için drone'larla uyarılarda bulunuyor İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da depremzede çocuklarla basketbol oynadı