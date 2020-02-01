Çin'in Vuhan kentinden 42 kişinin Türkiye'ye getirilmesi - Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'in Vuhan kentinden 42 kişinin Türkiye'ye getirilmesi - Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar - Son Dakika

Çin'in Vuhan kentinden 42 kişinin Türkiye'ye getirilmesi - Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs salgını Çin'in Vuhan kentinden 42 kişinin Türkiye'ye getirilmesi Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar ANKARA - Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen vatandaşları taşıyan uçağın iniş yapacağı Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar.

Yeni tip koronavirüs salgını

Çin'in Vuhan kentinden 42 kişinin Türkiye'ye getirilmesi

Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar ANKARA - Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen vatandaşları taşıyan uçağın iniş yapacağı Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar...

Çin'in Vuhan kentinden 42 kişinin Türkiye'ye getirilmesi - Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar

Çin Halk Cumhuriyeti, Etimesgut, Türkiye, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tahliye edilenler için 14 günlük karantina süreci başladı
Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 42 kişi ambulanslarla Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne... Koronavirüs hızla yayılıyor! Çin, virüsün önünü kesmek için drone'larla uyarılarda bulunuyor İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da depremzede çocuklarla basketbol oynadı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 02:31:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'in Vuhan kentinden 42 kişinin Türkiye'ye getirilmesi - Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]