Çin'in Vuhan kentinden gelen uçağa arındırma işlemi uygulandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'in Vuhan kentinden gelen uçağa arındırma işlemi uygulandı - Son Dakika

Çin'in Vuhan kentinden gelen uçağa arındırma işlemi uygulandı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi askeri kargo uçağının gelişi Ambulansın gelişi Arındırma işlemi uygulanması ANKARA - Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki, 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan uçak, Ankara'ya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi askeri kargo uçağının gelişi

Ambulansın gelişi

Arındırma işlemi uygulanması ANKARA - Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki, 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan uçak, Ankara'ya geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi askeri kargo uçağı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutuldu.

Çin'in Vuhan kentinden gelen uçağa arındırma işlemi uygulandı

Çin Halk Cumhuriyeti, Ankara, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:40 Kaynak: AA
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