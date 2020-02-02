Çin'in Vuhan kentinden gelen uçakta bulunanlar gözlem altında - Son Dakika
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Çin'in Vuhan kentinden gelen uçakta bulunanlar gözlem altında

6 saat önce

Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nden görüntü ANKARA - Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki, 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan uçağın Ankara'ya gelişinin ardından, uçaktaki 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile...

Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nden görüntü ANKARA - Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki, 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan uçağın Ankara'ya gelişinin ardından, uçaktaki 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

Çin'in Vuhan kentinden gelen uçakta bulunanlar gözlem altında

Çin Halk Cumhuriyeti, Arnavutluk, Ankara, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:39 Kaynak: AA
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