Çin'in Vuhan kentinden gelen uçakta bulunanlar gözlem altında - Son Dakika

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Çin'in Vuhan kentinden gelen uçakta bulunanlar gözlem altında
6 saat önce
Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nden görüntü ANKARA - Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki, 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan uçağın Ankara'ya gelişinin ardından, uçaktaki 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile...
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:39 Kaynak: AA
Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nden görüntü ANKARA - Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki, 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan uçağın Ankara'ya gelişinin ardından, uçaktaki 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altına alındı.
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