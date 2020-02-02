Çin'in Vuhan kentinden gelen uçakta bulunanlar gözlem altında (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'in Vuhan kentinden gelen uçakta bulunanlar gözlem altında (2) - Son Dakika

Çin'in Vuhan kentinden gelen uçakta bulunanlar gözlem altında (2)

6 saat önce

Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nden görüntü Getirilen yemeklerden görüntü Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden uçakla Ankara'ya getirilen 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve...

Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nden görüntü

Getirilen yemeklerden görüntü Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden uçakla Ankara'ya getirilen 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altına alındı. (2)

Çin'in Vuhan kentinden gelen uçakta bulunanlar gözlem altında (2)

Çin Halk Cumhuriyeti, Arnavutluk, Ankara, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:41 Kaynak: AA
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