Çin'in Vuhan kentinden gelen uçakta bulunanlar gözlem altında (3) - Son Dakika

Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nden görüntü

Getirilen yemeklerden görüntü Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden uçakla Ankara'ya getirilen 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altına alındı. (3)