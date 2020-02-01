Çin'in Vuhan kentinden gelen uçaktaki malzemeler tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'in Vuhan kentinden gelen uçaktaki malzemeler tahliye edildi - Son Dakika

Çin'in Vuhan kentinden gelen uçaktaki malzemeler tahliye edildi

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinden gelen uçaktaki malzemeler tahliye edildi.

Çin'in Vuhan kentinden gelen uçaktaki malzemeler tahliye edildi.

Çin'in Vuhan kentinden gelen uçaktaki malzemeler tahliye edildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:51 Kaynak: AA
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