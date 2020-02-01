Çin'in Vuhan kentinden gelen uçaktaki malzemeler tahliye edildi - Son Dakika

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Çin'in Vuhan kentinden gelen uçaktaki malzemeler tahliye edildi
6 saat önce
Çin'in Vuhan kentinden gelen uçaktaki malzemeler tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:51 Kaynak: AA
Çin'in Vuhan kentinden gelen uçaktaki malzemeler tahliye edildi.
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