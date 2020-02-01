Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 42 kişi ambulanslarla Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 42 kişi ambulanslarla Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne... - Son Dakika

Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 42 kişi ambulanslarla Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne...

9 dakika önce

Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 42 kişi ambulanslarla Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne getirilmeye başladı.

Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 42 kişi ambulanslarla Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne getirilmeye başladı. (1)

Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 42 kişi ambulanslarla Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne...

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:30 Kaynak: AA
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