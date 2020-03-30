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Çin'in Vuhan şehrinde Covid-19'dan ölenlerin sayısının yarı yarıya az gösterildiği iddia edildi
7 saat önce
Çin'de bir gazete Covid-19 salgınının başlangıç noktası olarak kabul edilen Vuhan şehrine 6 bin 500 adet kül saklama kabı gönderildiğini ortaya çıkardı. Gazete bu sayıya dayanarak salgında ölenlerin sayısının resmi rakamın iki katı olduğunu ileri sürdü
Çin'de bir gazete Pekin yönetiminin Covid-19 salgınından dolayı ölenlerin sayısını kasti olarak az gösterdiğini iddia etti.
Pekin merkezli Caixin adlı gazete yeni tip koronavirüsün dünyaya yayıldığı nokta olan Çin'in Vuhan şehrinde salgından ölenlerin naaşlarının yakıldıktan sonra konulduğu kül saklama kaplarının sayısının aşırı fazla olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:44
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