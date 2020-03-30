Çin'in Vuhan şehrinde Covid-19'dan ölenlerin sayısının yarı yarıya az gösterildiği iddia edildi

Çin'de bir gazete Pekin yönetiminin Covid-19 salgınından dolayı ölenlerin sayısını kasti olarak az gösterdiğini iddia etti.



Pekin merkezli Caixin adlı gazete yeni tip koronavirüsün dünyaya yayıldığı nokta olan Çin'in Vuhan şehrinde salgından ölenlerin naaşlarının yakıldıktan sonra konulduğu kül saklama kaplarının sayısının aşırı fazla olduğunu açıkladı.