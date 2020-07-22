Çin'in Washington Büyükelçiliğine yönelik bomba tehdidi - Son Dakika

Çin'in Washington Büyükelçiliğine yönelik bomba tehdidi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Çin'in Washington Büyükelçiliğine yönelik bomba ve ölüm tehditleri yapıldığını açıkladı.

Çin'in Washington Büyükelçiliğine yönelik bomba tehdidi, System.String[]

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Çin'in Washington Büyükelçiliğine yönelik bomba ve ölüm tehditleri yapıldığını açıkladı.

Washington ve Pekin arasında gerilim artarken, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Çin'in Washington Büyükelçiliğine bilinmeyen bir numaradan telefonla bomba ihbarı yapıldığını bildirdi. Sözcü Chunying, "ABD hükümeti tarafından yayılan nefretin bir sonucu olarak Çin Büyükelçiliği bomba ve ölüm tehditleri aldı" ifadelerini kullandı.

Elçiliği arayan şahsın İngilizce konuştuğu ve bomba ihbarını yaptıktan sonra telefonu kapattığı aktarıldı. ABD makamları, başkent Washington'da bulunan Çin Büyükelçiliği ve Başkonsolosluklarında güvenlik önlemlerinin arttırıldığını ifade etti.

Ne olmuştu?

Çin'in Houston Başkonsolosluğunda tenekelerde belgelerin yakıldığı iddia edilmişti. Bunun üzerine ABD, Çin'den Houston'daki Başkonsolosluğunu 72 saat içinde kapatmasını istedi. Görgü tanıklarının Başkonsolosluk binası dışında tenekelerde belgelerin yakıldığı yönünde ihbarda bulunması üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye gelerek 24 Temmuz saat 16.00'ya kadar binanın tahliye edilmesi talimatının verildiğini bildirdi. Çin'den gelen ilk açıklamada ABD'nin konsolosluk talebinin tek taraflı provokasyon olduğu ve talimatın uluslararası hukuka aykırı olduğu ifade edildi. Çinli yetkililer, Çin'in bu kararı şiddetle kınadığını ve talebin iptal edilmesini istediğini belirtti. ABD'nin söz konusu kararının ardından Çin'in Wuhan kentinde bulunan ABD konsolosluğunu kapatma kararı aldığı iddia edildi. - WASHINGTON

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Washington, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 11:20 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çin'in Washington Büyükelçiliğine yönelik bomba tehdidi - Son Dakika
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