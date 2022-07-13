Çin'in Wuhan Kentinde Kırsal Canlandırma Konulu Sergi Düzenlendi - Son Dakika
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Çin'in Wuhan Kentinde Kırsal Canlandırma Konulu Sergi Düzenlendi

13.07.2022 15:50
Çin'in Wuhan Kentinde Kırsal Canlandırma Konulu Sergi Düzenlendi

WUHAN, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki Hubei Sanat Müzesi'nde Çarşamba günü kırsal canlandırmayı konu alan bir sanat sergisi açıldı.

WUHAN, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki Hubei Sanat Müzesi'nde Çarşamba günü kırsal canlandırmayı konu alan bir sanat sergisi açıldı. Sergi, 31 Temmuz'a kadar açık kalacak.

Çin'in Wuhan Kentinde Kırsal Canlandırma Konulu Sergi Düzenlendi

Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki Hubei Sanat Müzesi'nde sergilenen eserlerin yanından geçen ziyaretçiler, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua)

Çin'in Wuhan Kentinde Kırsal Canlandırma Konulu Sergi Düzenlendi

Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki Hubei Sanat Müzesi'nde sergilenen bir esere bakan ziyaretçi, 13 Temmuz 2022.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hubei, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Wuhan Kentinde Kırsal Canlandırma Konulu Sergi Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Wuhan Kentinde Kırsal Canlandırma Konulu Sergi Düzenlendi - Son Dakika
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