Çin'in Wuhan kentinden A400 M tipi askeri Koca Yusuf isimli kargo uçağında 32 Türk vatandaşı, 6... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çin'in Wuhan kentinden A400 M tipi askeri Koca Yusuf isimli kargo uçağında 32 Türk vatandaşı, 6... - Son Dakika

Çin'in Wuhan kentinden A400 M tipi askeri Koca Yusuf isimli kargo uçağında 32 Türk vatandaşı, 6...

6 saat önce

Çin'in Wuhan kentinden A400 M tipi askeri Koca Yusuf isimli kargo uçağında 32 Türk vatandaşı, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 kişi Ankara'ya geldi.

Çin'in Wuhan kentinden A400 M tipi askeri Koca Yusuf isimli kargo uçağında 32 Türk vatandaşı, 6..., System.String[]

Çin'in Wuhan kentinden A400 M tipi askeri Koca Yusuf isimli kargo uçağında 32 Türk vatandaşı, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 kişi Ankara'ya geldi. - ANKARA

Çin Halk Cumhuriyeti, Koca Yusuf, Wuhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:09 Kaynak: İHA
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