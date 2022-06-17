Çin'in Wuhan Kentinden Türkiye'ye Yolcu Uçuşu Yeniden Başlıyor

WUHAN, 17 Haziran (Xinhua) -- China Southern Airlines şirketinin Hubei'deki şubesinden yapılan açıklamaya göre, 29 Haziran'dan itibaren Çin'in orta kesiminde yer alan Hubei eyaletinin Wuhan kenti ile İstanbul arasındaki yolcu uçuşlarına yeniden başlanacak. İki kent arasında her Çarşamba günü bir Boeing 787 uçağıyla gidiş-dönüş uçuşu yapılması planlanıyor. Gidiş uçuşunda uçağın Wuhan'dan Beijing saatiyle 16.05'te kalkması ve yerel saatle yaklaşık 21.00'de İstanbul'a varması planlanıyor. Dönüş uçuşunda ise uçak yerel saatle 23.20'de İstanbul'dan kalkacak ve ertesi gün Beijing saatiyle 13.20'de Wuhan'a varacak. Bu, China Southern Airlines'ın Kovid-19'un patlak vermesinden bu yana Hubei'de yeniden başlattığı ilk uluslararası yolcu uçuşu olacak. Dünya çapında Kovid-19 pandemisinin hafiflemesiyle birlikte, havayolunun Wuhan'da daha fazla uluslararası havayolu güzergahını yeniden başlatması ve açması bekleniyor. Mayıs 2019'da Wuhan-İstanbul havayolu güzergahının açılmasıyla, Çin'in orta kesiminden İstanbul'a ilk doğrudan uçuş gerçekleşmişti.