Çin'in Wuhan Şehri ile İstanbul Arasında Yolcu Uçuşları Yeniden Başladı - Son Dakika
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Çin'in Wuhan Şehri ile İstanbul Arasında Yolcu Uçuşları Yeniden Başladı

30.06.2022 14:29
Çin'in Wuhan Şehri ile İstanbul Arasında Yolcu Uçuşları Yeniden Başladı

China Southern Airlines (Çin Güney Havayolları), Çin'in orta kesiminde bulunan Hubei eyaletinin merkezi Wuhan ile İstanbul arasındaki yolcu uçuş seferlerine Çarşamba günü yeniden başladı.

China Southern Airlines (Çin Güney Havayolları), Çin'in orta kesiminde bulunan Hubei eyaletinin merkezi Wuhan ile İstanbul arasındaki yolcu uçuş seferlerine Çarşamba günü yeniden başladı.

Wuhan'dan havalanan Boeing 787 tipi bir uçak, Türkiye saati ile 21.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Bu, China Southern Airlines'ın Kovid-19'un patlak vermesinden bu yana Hubei'de yeniden başlayan ilk uluslararası yolcu uçuşu oldu. Şirketin Hubei'de yer alan şubesine göre, her Çarşamba günü bir gidiş-dönüş uçuşu yapılması planlanıyor. Dünya genelinde Kovid-19 pandemisinin etkisinin azaltmasıyla birlikte, havayolunun Wuhan'da daha fazla uluslararası hava rotasını devam ettirmesi ve başlatması bekleniyor. 2019 yılının Mayıs ayında Wuhan-İstanbul havayolu hattının açılmasıyla, Çin'in orta kesiminden İstanbul'a ilk doğrudan uçuş gerçekleşmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.

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İki buçuk yılın ardından Wuhan'dan kalkan ilk uçak Türkiye'ye geldi İki buçuk yılın ardından Wuhan'dan kalkan ilk uçak Türkiye'ye geldi Wuhan'dan İstanbul'a iki yılı aşkın aradan sonra ilk uçuş Wuhan'dan İstanbul'a iki yılı aşkın aradan sonra ilk uçuş
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Hubei, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Wuhan Şehri ile İstanbul Arasında Yolcu Uçuşları Yeniden Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Wuhan Şehri ile İstanbul Arasında Yolcu Uçuşları Yeniden Başladı - Son Dakika
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