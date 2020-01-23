Çin'in wuhan şehrinde virüs karantinası - Son Dakika

Çin'in Wuhan şehrinde virüs karantinası

Çin, (DHA)- Çin'de Wuhan şehrinde baş gösteren koronavirüsün (coronavirus, 2019 - nCoV) yayılmasını engellemek için şehir karantinaya alındı. İlaçlama, toplu taşımanın askıya alınması, şehir sakinlerine halka açık mekanlarda maske takmaları çağrısı gibi bir dizi önlemler alındı.

Çin haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Çin'de Wuhan şehrinde baş gösteren koronavirüsün (coronavirus, 2019 - nCoV) yayılmasını engellemek için bir dizi önlemler alındı. Bugün yerel saat ile 10: 00 itibariyle tüm toplu taşıma askıya alındı. Havaalanlarında ve tren istasyonlarında kalkışa giden tüm yollar bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı.

ŞEHİR SAKİNLERİNE MASKE TAKMA ÇAĞRISI

Yetkililerin önlem olarak alınan tedbirleri yayımladığı bildiride şehir sakinlerinin, belirli nedenler harici şehri terk etmemeleri, halka açık mekanlarda maske takması gerektiği belirtildi. Ayrıca, uyarıyı dikkate almayanların ilgili kanunlara göre cezalandıracağı da uyarısı da bildiride yer aldı.

GRUP TURLARI ASKIYA ALINDI

Öte yandan, Wuhan'da 8 Şubat'a kadar yerel turizm ajanları tarafından ayarlanan tüm grup turları askıya alındı ve ajansların 30 Ocak'tan sonra planlanmış tüm grup turlarını iptal etmesi talep edildi. Ek olarak, turistik yerlerde ve yıldızlı otellerde tüm büyük ölçüdeki aktivitelerin askıya alınması da talep edildi.

Dün yerel saat ile 20: 00 itibariyle Wuhan'ın bulunduğu Hubei eyaletinde toplamda 444 vaka ve virüs nedeniyle 17 ölüm bildirildi. Teyit edilen vakalar arasında 399 hasta hastanede tedavi görüyor, bunlardan 71'inin durumu ağır, 24'ünün durumu ise kritik.

Ülke genelinde, 17 kişi hayatını kaybetti ve ülkenin il düzeyindeki 25 bölgesinde de 571 vaka teyit edildi. Ayrıca haberde Hong Kong, Makao, Tayvan, ABD, Japonya, Güney Kore ve Tayland'da da teyit edilmiş vakaların bildirildiği belirtildi.