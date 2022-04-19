Çin'in Xi'an Kentinde Kovid-19'a Karşı Kısıtlayıcı Tedbirler Kaldırılacak - Son Dakika
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Çin'in Xi'an Kentinde Kovid-19'a Karşı Kısıtlayıcı Tedbirler Kaldırılacak

19.04.2022 22:47
Çin'in Xi'an Kentinde Kovid-19'a Karşı Kısıtlayıcı Tedbirler Kaldırılacak

Xİ'AN, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında bulunan Xi'an kentindeki yerel yetkililer Salı günü yaptıkları açıklamada, kentteki Kovid-19 pandemisine karşı uygulanan geçici kısıtlayıcı tedbirlerin Çarşamba gününden itibaren kaldırılacağını belirtti.

Xİ'AN, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında bulunan Xi'an kentindeki yerel yetkililer Salı günü yaptıkları açıklamada, kentteki Kovid-19 pandemisine karşı uygulanan geçici kısıtlayıcı tedbirlerin Çarşamba gününden itibaren kaldırılacağını belirtti. Belediye Sağlık Komisyonu Müdür Yardımcısı Zhang Bo basın toplantısında yaptığı açıklamada, kentte tedbirlerin kaldırılması kararının, bölgedeki topluluklarda yedi gün üst üste yerel kaynaklı vaka bildirilmemesi sonrasında alındığını bildirdi. Kentte, 2 Nisan'da başlayan son Kovid-19 dalgasında, toplam doğrulanmış yerel kaynaklı 41 ve asemptomatik 12 vaka bildirilmişti. Zhang, pandemi durumu hala ciddi ve karmaşık olduğu için, normal pandemiyle mücadele tedbirlerinin devam edeceğini ifade etti.

Çin'in Xi'an Kentinde Kovid-19'a Karşı Kısıtlayıcı Tedbirler Kaldırılacak

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Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in Xi'an Kentinde Kovid-19'a Karşı Kısıtlayıcı Tedbirler Kaldırılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Xi'an Kentinde Kovid-19'a Karşı Kısıtlayıcı Tedbirler Kaldırılacak - Son Dakika
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