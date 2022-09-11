Video: İpek Yolu Deniz Taşımacılığı, Bağlantıyı Geliştiriyor ve Ticareti Kolaylaştırıyor - Son Dakika
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Video: İpek Yolu Deniz Taşımacılığı, Bağlantıyı Geliştiriyor ve Ticareti Kolaylaştırıyor

11.09.2022 00:02
Video: İpek Yolu Deniz Taşımacılığı, Bağlantıyı Geliştiriyor ve Ticareti Kolaylaştırıyor

Çin'in Xiamen bölgesinde bir foruma katılan şirket yöneticileri, İpek Yolu Deniz Taşımacılığı'nın deniz bağlantılarını teşvik etmede ve açılma ve işbirliğini derinleştirmede önemli bir rol oynadığını söyledi.

Çin'in Xiamen bölgesinde bir foruma katılan şirket yöneticileri, İpek Yolu Deniz Taşımacılığı'nın deniz bağlantılarını teşvik etmede ve açılma ve işbirliğini derinleştirmede önemli bir rol oynadığını söyledi.

İpek Yolu Deniz Taşımacılığı, Kuşak ve Yol üzerinde yer alan ülkelerdeki onlarca liman, nakliyat ve lojistik hizmet sağlayıcısı tarafından 2018 yılının sonlarında ortaklaşa başlatılan bir ittifaktır.

Xiamen, İpek Yolu deniz taşımacılığı hizmetlerini 2018 yılında başlattı.

CHEN LİLİ, Xiamen Liman Lojistiği Limited Şirketi Genel Müdür Yardımcısı

"Sınır ötesi e-ticaret işletmelerine deniz taşımacılığının avantajlarını içeren toplu ihracat hizmetleri sağlamanın yanı sıra nakliye verimliliğini artırmayı taahhüt ediyoruz. Hizmetlerimizi diğer RCEP üyesi ülkelere de genişletmeyi planlıyoruz."

Almanya'daki Hamburg Limanı, İpek Yolu Deniz Taşımacılığı ittifakının ortaklarından biridir.

PAN HUA, Hamburg Limanı Shanghai Temsilcilik Ofisi Başkanı

"Hamburg Limanı her zaman hizmetleri, özellikle akıllı ve dijital hizmetleri geliştirmeye kararlıdır."

DB Schenker, yabancı ticaret işletmeleri için özel çözümler sunmayı amaçlayan, Alman sermayeli bir şirkettir.

CHEN HONGJUN, DB Schenker Xiamen'in saha şefi

"Örneğin eskiden gümrükten geçmek bir veya yarım günümüzü alırdı. Şu anda ayrıcalıklı politikalar ve gümrükleme için "yeşil kanal" sayesinde mallarımızı müşterilerimize çok daha hızlı teslim edebiliyoruz."

271 üyesi bulunan İpek Yolu Deniz Taşımacılığı, şu anda 30'dan fazla ülke ve bölgeye ulaşan 94 rotaya sahip bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xiamen'den bidiriyor.

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Video: İpek Yolu Deniz Taşımacılığı, Bağlantıyı Geliştiriyor ve Ticareti Kolaylaştırıyor - Son Dakika

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