Çin'in Yapay Güneşi 100 Milyon Santigrat Derece Sıcaklığa Ulaştı
1 saat önce
Çinli araştırmacılar, 100 milyon santigrat derece sıcaklığa ulaşabilen inanılmaz bir yapay güneş üretmeyi başardı. Araştırma ekibinin dün yaptığı açıklamada, dünya merkezli güneş simülatörünün 100 milyon santigrat derece sıcaklığa ulaştığı duyuruldu. Güneş’in gerçek sıcaklığı yaklaşık olarak 15 milyon santigrat derece. Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Plazma Fiziği Enstitüsü, EAST olarak bilinen “yapay güneşi” test ettiğini açıkladı. EAST, […]The post Çin’in yapay güneşi 100 milyon santigrat derece sıcaklığa ulaştı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Çinli araştırmacılar, 100 milyon santigrat derece sıcaklığa ulaşabilen inanılmaz bir yapay güneş üretmeyi başardı.
Araştırma ekibinin dün yaptığı açıklamada, dünya merkezli güneş simülatörünün 100 milyon santigrat derece sıcaklığa ulaştığı duyuruldu. Güneş'in gerçek sıcaklığı yaklaşık olarak 15 milyon santigrat derece. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Plazma Fiziği Enstitüsü, EAST olarak bilinen "yapay güneşi" test ettiğini açıkladı.
EAST, yuvarlak bir kutu içine yerleştirilmiş büyük, halka şeklinde bir yapay güneş makinesidir. Çin'in Anhui Eyaleti'nde, Bilim Adasında devam eden bu proje, devasa ısıyı oluşturmak için nükleer füzyon kullanıyor; sadece makineyi açmak günde 15 bin dolara mal oluyor.
EAST'in amacı nükleer füzyonu anlamak ve bunu alternatif bir güç kaynağı olarak kullanmak.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:55
Çin'in Yapay Güneşi 100 Milyon Santigrat Derece Sıcaklığa Ulaştı
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