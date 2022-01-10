Çin'in Yapay Güneşi 70 Milyon Dereceye Ulaştı - Son Dakika

Çin'in geliştirdiği ve 'yapay güneş' olarak isimlendiren nükleer füzyon reaktörü, 17 dakika boyunca 70 milyon derecede kaldı. Bu da Güneş'ten 5 kat daha sıcaklık anlamına geliyor.

Temiz enerji projesi kapsamında 'Yapay güneş' olarak adlandıran füzyon yeni bir rekor kırdı.

Nükleer füzyon reaktörü araştırma tesisi Experimental Advanced Supercounducting Tokamak'ın (EAST) 70 milyon santigrat derecede 17 dakika çalıştığını açıkladı.

120 MİLYON C SICAKLIĞA ULAŞMIŞTI

'Yapay güneş' 2021 Mayıs ayında 20 saniye boyunca 120 milyon santigrat derecelik bir sıcaklığa ulaşmıştı.

Çin Bilimler Akademisi Plazma Fiziği Enstitüsü'nde araştırmacı olan Gong Xianzu "Farklı aşamalardaki hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Son operasyon bir füzyon reaktörünün çalıştırmasına yönelik sağlam bir bilimsel deney ve temel oluşturuyor" açıklamasını yaptı.

EAST, Çin'e tam 1 trilyon dolara mal oldu.

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