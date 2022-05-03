Çin'in Yazılım Sektörü İlk Çeyrekte İstikrarlı Büyüme Yakaladı - Son Dakika
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Çin'in Yazılım Sektörü İlk Çeyrekte İstikrarlı Büyüme Yakaladı

03.05.2022 20:32
Çin'in Yazılım Sektörü İlk Çeyrekte İstikrarlı Büyüme Yakaladı

BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Resmi veriler, Çin'in yazılım ve bilişim teknolojisi sektörünün bu yılın ilk çeyreğinde istikrarlı büyümeyi sürdürdüğünü ve yazılımla ilişkili işletmelerin gelirinin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11,6 arttığını gösterdi.

BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Resmi veriler, Çin'in yazılım ve bilişim teknolojisi sektörünün bu yılın ilk çeyreğinde istikrarlı büyümeyi sürdürdüğünü ve yazılımla ilişkili işletmelerin gelirinin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11,6 arttığını gösterdi. Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın (MIIT) verdiği bilgiye göre, sektörün yazılımdan elde ettiği gelir bu dönemde 2 trilyon yuanın (yaklaşık 302 milyar ABD doları) üzerine çıktı.

Sektördeki şirketlerin bu dönemde elde ettiği bileşik kar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,9 azalarak 203,1 milyar yuan olurken; bileşik kardaki düşüş, ilk iki ayda kaydedilen yüzde 7,6'lık gerilemeye kıyasla azaldı. Veriler, Çin'in yazılım ihracatının yılın ilk üç ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 4,3 arttığını ve 11,6 milyar ABD dolarına ulaştığını ortaya koydu.

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Kaynak: Xinhua

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