Çin'in Yeni Elektrikli Araç Bataryası, 1.000 Kilometre Sürüş Menzili Sağlıyor - Son Dakika
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Çin'in Yeni Elektrikli Araç Bataryası, 1.000 Kilometre Sürüş Menzili Sağlıyor

24.06.2022 12:34
Çin'in Yeni Elektrikli Araç Bataryası, 1.000 Kilometre Sürüş Menzili Sağlıyor

FUZHOU, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomotiv lityum iyon batarya üreticisi Contemporary Amperex Technology Ltd. Şti. (CATL), Perşembe günü elektrikli araçlara tek şarjla 1.000 kilometreden fazla sürüş menzili sağlayan yeni bir bataryayı tanıttı.

CATL'ye göre, üçüncü nesil hücreden pakete (CTP) teknolojisiyle, Qilin ya da CTP 3.0 olarak adlandırılan batarya, yüzde 72'lik bir hacim kullanım verimliliğine ve üçlü batarya sistemleri için kilogram başına 255 vat-saate kadar enerji yoğunluğuna sahip ve bu dünyadaki en yüksek entegrasyon seviyesini sağlıyor. Batarya adını, Çin mitolojisinde "Qilin" adlı efsanevi bir yaratıktan alıyor.

Hücreleri modül içermeyen paketlere doğrudan entegre eden CTP teknolojisi, sistem enerji yoğunluğunu geliştiriyor, üretimi basitleştiriyor ve maliyetleri düşürmeye yardımcı oluyor. Ayrıca, CTP 3.0 bataryanın hizmet ömrü, güvenlik, şarj hızları ve düşük sıcaklık performansında gelişmiş özellikler taşıyor.

Ürünün kullanım ömrünün tamamında güvenilirliği ve şok ve titreşime karşı direnci, hücre ve çok işlevli bir elastik ara katmandan oluşan entegre enerji birimi tarafından geliştirildi.

Termal stabilite ve güvenlik özelliklerine sahip olan batarya bu nedenle ürün iyileştirmesinde enerji yoğunluğu daha yüksek malzemelerle uyumlu. Aşırı durumlarda, hücre hızla soğutularak hücreler arasında anormal ısı iletimi önlenebiliyor. Bu arada, hızlı modda şarj sadece 10 dakika sürüyor.

CATL, Qilin bataryalarının 2023'te seri üretime geçerek piyasaya sürülmesinin beklendiğini belirtti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Yeni Elektrikli Araç Bataryası, 1.000 Kilometre Sürüş Menzili Sağlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Yeni Elektrikli Araç Bataryası, 1.000 Kilometre Sürüş Menzili Sağlıyor - Son Dakika
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