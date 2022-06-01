Çin'in Yeni Fırlatılan Meteoroloji Uyduları Deneme Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Çin'in Yeni Fırlatılan Meteoroloji Uyduları Deneme Çalışmalarına Başladı

01.06.2022 19:02
Çin'in Yeni Fırlatılan Meteoroloji Uyduları Deneme Çalışmalarına Başladı

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin Meteoroloji İdaresi, iki meteoroloji uydusunun yer uygulama sistemleriyle birlikte Pazartesi günü deneme çalışmalarına başladığını söyledi.

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin Meteoroloji İdaresi, iki meteoroloji uydusunun yer uygulama sistemleriyle birlikte Pazartesi günü deneme çalışmalarına başladığını söyledi. Fengyun-3E ve Fengyun-4B adlı iki uydu, küresel kullanıcılara gözlem verileri ve uygulama hizmetleri sağlayacak. Çin'de şimdiye kadar toplam 19 Fengyun uydusu uzaya fırlatıldı ve bu uydulardan halen yörüngede olan yedisi 123 ülke ve bölgeye veri ürün ve hizmetleri sağlıyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Meteoroloji, Pazartesi, Haziran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Yeni Fırlatılan Meteoroloji Uyduları Deneme Çalışmalarına Başladı - Son Dakika


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