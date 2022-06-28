Çin'in Yeni Kovid-19 Protokolüne Göre, Ülkeye Gelen Yolcular İçin İzolasyon Süresi Kısalacak - Son Dakika
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Çin'in Yeni Kovid-19 Protokolüne Göre, Ülkeye Gelen Yolcular İçin İzolasyon Süresi Kısalacak

28.06.2022 14:46
Çin'in Yeni Kovid-19 Protokolüne Göre, Ülkeye Gelen Yolcular İçin İzolasyon Süresi Kısalacak

BEİJİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin'de yeni güncellenen Kovid-19'u kontrol altına alma protokolü kapsamında, Kovid-19 hastalarıyla yakın temas halindekiler ile ülkeye gelen yolcular, belirlenen noktalarda yedi gün süreyle tabi tutulacakları izolasyon süresince tıbbi gözlem altında, ayrıca...

BEİJİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin'de yeni güncellenen Kovid-19'u kontrol altına alma protokolü kapsamında, Kovid-19 hastalarıyla yakın temas halindekiler ile ülkeye gelen yolcular, belirlenen noktalarda yedi gün süreyle tabi tutulacakları izolasyon süresince tıbbi gözlem altında, ayrıca evlerinde de üç gün süreyle sağlık gözetiminde olacak. Böylece izolasyon süreci, belirlenmiş noktalarda izolasyon halinde 14 gün süreyle tıbbi gözlem altında olunmasını, ayrıca evde yedi gün süreyle sağlık gözetiminde bulunulmasını şart koşan protokolün önceki haliyle karşılaştırıldığında hayli kısalmış oluyor.

Protokolün Salı günü yayınlanan dokuzuncu düzenlemesine göre, Kovid-19 hastaları ile yakın temasta bulunduğu varsayılan kişiler, belirlenmiş noktalarda yedi gün süreyle tıbbi tetkik yerine, ev karantinası altında yedi gün süreyle tıbbi gözlem altında tutulacak. Yeni protokol çerçevesinde Çin'de, ülkeye gelen yolcular, eşyalar ve ortamlarla doğrudan teması olan kişiler için nükleik asit testlerinin sıklığı günde bire çıkarılacak.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Yeni Kovid-19 Protokolüne Göre, Ülkeye Gelen Yolcular İçin İzolasyon Süresi Kısalacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Yeni Kovid-19 Protokolüne Göre, Ülkeye Gelen Yolcular İçin İzolasyon Süresi Kısalacak - Son Dakika
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