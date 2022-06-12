Çin'in Yeni Su Koruma Projelerine Yaptığı Yatırım 62 Milyar Dolara Yaklaştı - Son Dakika
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Çin'in Yeni Su Koruma Projelerine Yaptığı Yatırım 62 Milyar Dolara Yaklaştı

12.06.2022 11:27
Çin'in Yeni Su Koruma Projelerine Yaptığı Yatırım 62 Milyar Dolara Yaklaştı

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakan Yardımcısı Wei Shanzhong Cuma günü yapılan basın toplantısında, Çin'in yeni su koruma projelerine yaptığı yatırımın, yılın ilk beş ayında 414,4 milyar yuan (yaklaşık 61,86 milyar ABD doları) olduğunu açıkladı.

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakan Yardımcısı Wei Shanzhong Cuma günü yapılan basın toplantısında, Çin'in yeni su koruma projelerine yaptığı yatırımın, yılın ilk beş ayında 414,4 milyar yuan (yaklaşık 61,86 milyar ABD doları) olduğunu açıkladı. Wei, Çin'in 800 milyar yuandan fazla yatırım yaptığı su koruma projelerinin yapımının bu yıl tamamlanmasının beklendiğini söyledi. Wei, ülkede Ocak'tan Mayıs'a kadar toplam 10.644 yeni su koruma projesi başlatıldığını söyledi. Bunlar arasında her birine 100 milyon yuandan fazla yatırım yapılan 609 proje bulunuyor.

Bu projelerin yapımıyla, suyu, büyük nehirlerden su sıkıntısı çeken bölgelere yönlendirmek, nehirlerin ekolojik restorasyonu, taşkın kontrolü, sulama ve kırsal bölge sakinleri için güvenli su temini hedefleniyor. Wei, ilk beş ayda, potansiyel risk taşıyan toplam 3.500 rezervuarın güçlendirildiğini ve uzunluğu 2.300 kilometreden fazla küçük ve orta boy nehirlerde çevresel arıtma gerçekleştirildiğini belirtti. Çin geçen ay, ekonomiye daha fazla istikrar kazandırmak, salgın kontrolünü ve ekonomik kalkınmayı daha iyi koordine etmek için ayrıntılı önlemler paketi açıklamıştı. Onaylanmış bazı su koruma projelerini ve ulaşım altyapısına yatırımı hızlandırmak gibi adımlar da paket kapsamında yer alıyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Yeni Su Koruma Projelerine Yaptığı Yatırım 62 Milyar Dolara Yaklaştı - Son Dakika

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