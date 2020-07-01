Çin'in yeni Ulusal Güvenlik Kanunu protesto edildi - HONG KONG - Son Dakika
Çin'in yeni Ulusal Güvenlik Kanunu protesto edildi - HONG KONG
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestodan detaylar Polisin müdahalesi Protestocuların yürüyüşüHONG KONG - Demokrasi yanlısı aktivistler, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin kuruluşunun 23. yıldönümünde yeni ulusal güvenlik yasasını protesto etti.
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1.07.2020 17:15:41. #1.13#
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