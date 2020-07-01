Çin'in yeni Ulusal Güvenlik Kanunu protesto edildi - HONG KONG - Son Dakika

HONG KONG - Demokrasi yanlısı aktivistler, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin kuruluşunun 23. yıldönümünde yeni ulusal güvenlik yasasını protesto etti.

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