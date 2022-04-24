Çin'in Yenilenebilir Enerji Kapasitesi İlk Çeyrekte Arttı - Son Dakika
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Çin'in Yenilenebilir Enerji Kapasitesi İlk Çeyrekte Arttı

24.04.2022 12:06
Çin'in Yenilenebilir Enerji Kapasitesi İlk Çeyrekte Arttı

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi, ülkenin karbon zirvesine ulaşma ve karbon nötrlüğü hedeflerine ulaşma çabalarının parçası olarak bu senenin ilk çeyreğinde hızlı büyüme kaydetti.

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi, ülkenin karbon zirvesine ulaşma ve karbon nötrlüğü hedeflerine ulaşma çabalarının parçası olarak bu senenin ilk çeyreğinde hızlı büyüme kaydetti. Ulusal Enerji İdaresi'nin verilerine göre, Ocak-Mart döneminde rüzgar enerjisi kapasitesi geçen yıla kıyasla yüzde 17,4 artışla 340 milyon kilovata yükselirken güneş enerjisi çiftliklerinde kapasite yüzde 22,9 artışla 320 milyon kilovata çıktı.

Veriler, Mart ayı sonunda ülkenin toplam kurulu elektrik üretim kapasitesinin bir sene öncesine göre yüzde 7,8 artarak yaklaşık 2,4 milyar kilovata ulaştığını gösterdi. Çin, 2030 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını en üst düzeye çıkarmak ve 2060 yılına kadar karbon nötrlüğü elde etmek amacıyla çaba göstereceğini duyurmuştu. Çin, enerji yapısını iyileştirmek için yenilenebilir enerji gelişiminde ilerliyor. Geçen sene yayınlanan bir eylem planına göre, ülke 2030 yılına kadar fosil dışı enerji tüketiminin payını yüzde 25 seviyelerine çıkarmayı amaçlıyor.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Yenilenebilir Enerji Kapasitesi İlk Çeyrekte Arttı - Son Dakika
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