Çin'in Yerel Tahvil Piyasalarını S&p Derecelendirecek
1 saat önce
– Çin Merkez Bankası (PBOC) ABD merkezli uluslararası kredi derecelendirme şirketi S&P Global'a, Çin'in yerel tahvillerinin derecelendirilmesi için lisans verdi.
– Çin
Merkez Bankası (PBOC) ABD
merkezli uluslararası kredi derecelendirme şirketi S&P Global'a, Çin'in yerel tahvillerinin derecelendirilmesi için lisans verdi.
Financial Times
'da yer alan habere göre, söz konusu lisans S&P Global'ın alt şirketinin Pekin
'de bir ofis açarak Çin'in yerel piyasalarına derecelendirme hizmeti vermesine olanak sağlayacak. PBOC, Çin tahvil piyasasında hizmet vermek isteyen Fitch
ve Moody's gibi ABD merkezli şirketlerin geçen yıl yaptıkları başvurularıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Söz
konusu gelişmeler, bu hafta devam edecek olan ABD-Çin ticari görüşmelerinin başlangıcı olarak yorumlandı. Aralık
ayında ABD Başkanı Donald Trump
ve Çin Ticaret Bakanlığı
, iki ülke arasındaki ticaret savaşına ara verme kararının alınmasının ardından taraflara tanınan üç aylık sürede bir ticaret anlaşmasına varılabilmesinin olası olduğu yönünde açıklamalar yapmıştı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:22 Kaynak: DHA
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