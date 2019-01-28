Son Dakika Haberleri: Çin'in Yerel Tahvil Piyasalarını S&p Derecelendirecek

Çin'in Yerel Tahvil Piyasalarını S&p Derecelendirecek

1 saat önce

– Çin Merkez Bankası (PBOC) ABD merkezli uluslararası kredi derecelendirme şirketi S&P Global'a, Çin'in yerel tahvillerinin derecelendirilmesi için lisans verdi.

Çin'in Yerel Tahvil Piyasalarını S&p Derecelendirecek, System.String[]
Çin Merkez Bankası (PBOC) ABD merkezli uluslararası kredi derecelendirme şirketi S&P Global'a, Çin'in yerel tahvillerinin derecelendirilmesi için lisans verdi.

Financial Times'da yer alan habere göre, söz konusu lisans S&P Global'ın alt şirketinin Pekin'de bir ofis açarak Çin'in yerel piyasalarına derecelendirme hizmeti vermesine olanak sağlayacak. PBOC, Çin tahvil piyasasında hizmet vermek isteyen Fitch ve Moody's gibi ABD merkezli şirketlerin geçen yıl yaptıkları başvurularıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Söz konusu gelişmeler, bu hafta devam edecek olan ABD-Çin ticari görüşmelerinin başlangıcı olarak yorumlandı. Aralık ayında ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Ticaret Bakanlığı, iki ülke arasındaki ticaret savaşına ara verme kararının alınmasının ardından taraflara tanınan üç aylık sürede bir ticaret anlaşmasına varılabilmesinin olası olduğu yönünde açıklamalar yapmıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:22 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'de Yerel Seçim Kaosu Havalimanlarında Bir İlk! Dedektör Köpekler Artık Parayı da Koklayacak

İmar Barışında 2019 Tarifesi Belli Oldu Bozkurt Figürlü Yorgana Yoğun İlgi! 3 ila 5 Bin TL Arasında Satılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 16:13:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'in Yerel Tahvil Piyasalarını S&p Derecelendirecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]