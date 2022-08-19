Balıkçılık yasağı bu yıl Çin'in kuzey, doğu ve güneyindeki ana denizlerinde deniz balıkçılığını korumak için 1 Mayıs 'ta başlamıştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Video: Çin'in Yıllık Yaz Balıkçılık Yasağı Sarı Deniz ve Doğu Çin Denizi'nin Bazı Kısımlarında Sona Erdi - Son Dakika

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