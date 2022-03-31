Çin'in Yoksulluğun Azaltılması Yönünde Attığı Adımlar Dünyaya Örnek Oluyor - Son Dakika
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Çin'in Yoksulluğun Azaltılması Yönünde Attığı Adımlar Dünyaya Örnek Oluyor

31.03.2022 21:23
Çin'in Yoksulluğun Azaltılması Yönünde Attığı Adımlar Dünyaya Örnek Oluyor

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) — Raporda, ülkenin son kırk yıl içinde, günlük 1,9 ABD doları küresel yoksulluk sınırını baz alarak yaklaşık 800 milyon insanı yoksulluktan kurtardığı belirtildi. Raporda, rakamın, aynı dönemde küresel anlamda yoksulluğun azaltılmasına yönelik elde edilen başarıların yaklaşık yüzde 75'ini oluşturduğu bildirildi. Bu yönde elde edilen başarılar, Çin'in yoksulluğu hafifletmeye yönelik politikaları ile […]

Çin'in Yoksulluğun Azaltılması Yönünde Attığı Adımlar Dünyaya Örnek Oluyor

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) — Raporda, ülkenin son kırk yıl içinde, günlük 1,9 ABD doları küresel yoksulluk sınırını baz alarak yaklaşık 800 milyon insanı yoksulluktan kurtardığı belirtildi. Raporda, rakamın, aynı dönemde küresel anlamda yoksulluğun azaltılmasına yönelik elde edilen başarıların yaklaşık yüzde 75'ini oluşturduğu bildirildi. Bu yönde elde edilen başarılar, Çin'in yoksulluğu hafifletmeye yönelik politikaları ile yoksul insanlara fırsat sağlayan ve gelirlerini artırmaya yardım eden ekonomik dönüşümüne bağlandı. Çin Maliye Bakanı Yardımcısı Yu Weiping, Çin'in kırsal kesimlerin yeniden canlandırılmasını destekleyecek ve Dünya Bankası ile işbirliğini güçlendirecek mali politikalar oluşturarak uygulayacağını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Çin'in Yoksulluğun Azaltılması Yönünde Attığı Adımlar Dünyaya Örnek Oluyor - Son Dakika


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